Пекин, , 01:46 — REGNUM Началось разведение войск Китая и Индии на границе двух стран, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Как заявил пресс-секретарь Министерства обороны КНР У Цянь, на озере Пангонг-Цо, расположенном в спорном Ладакхе началось разведение пограничных войск в рамках достигнутого ранее соглашения во время девятого раунда встреч на уровне Командования корпусов Китая и Индии, которая состоялась в конце января.

Напомним, что весной 2020 года между Пекином и Нью-Дели обострилось противостояние, касающееся ситуации на спорных территориях. Стороны обвиняли друг друга в нарушении границы и организации провокаций. СМИ сообщали о потерях с двух сторон.