Пекин, , 01:41 — REGNUM Пресс-секретарь МИД США Ван Вэньбин заявил, что канадские политики должны прекратить провокационную клевету и атаки на Китая своими сенсационными заявлениями, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

Ван сделал соответствующие заявления в качестве реакции на заявление директора Канадской службы разведки и безопасности Дэвида Виньо, который обвинил Китай в угрозе национальной безопасности, суверенитету и интернет-пользователям страны.

«Мы отрицаем все эти заявления, которые являются беспочвенными. Мы призываем конкретных канадских политиков отказаться от ментальности времен холодной войны и идеологической предвзятости, а также содействовать развитию конструктивных китайско-канадских отношений с целью наращивания взаимного доверия между двумя странами», — заявил Ван.

По его словам, Китай всегда придерживался пути мирного развития, преследовал стратегии взаимной выгоды и открытости в интересах строительства сообщества единого будущего для всего человечества.

Более того, Китай никогда не вмешивался во внутренние дела других стран, оставляя граждан третьих стран, арестованных в других странах на откуп правосудия этих стран.