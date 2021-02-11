Пекин, 11 февраля 2021, 01:41 — REGNUM Пресс-секретарь МИД США Ван Вэньбин заявил, что канадские политики должны прекратить провокационную клевету и атаки на Китая своими сенсационными заявлениями, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.
Ван сделал соответствующие заявления в качестве реакции на заявление директора Канадской службы разведки и безопасности Дэвида Виньо, который обвинил Китай в угрозе национальной безопасности, суверенитету и интернет-пользователям страны.
По его словам, Китай всегда придерживался пути мирного развития, преследовал стратегии взаимной выгоды и открытости в интересах строительства сообщества единого будущего для всего человечества.
Более того, Китай никогда не вмешивался во внутренние дела других стран, оставляя граждан третьих стран, арестованных в других странах на откуп правосудия этих стран.