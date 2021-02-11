Тегеран, , 07:44 — REGNUM 10 февраля посол Ирана в Южной Корее Саид Бадамчи Шабестари сослался на недавние проблемы и ограничения в отношениях Тегерана и Сеула и выразил надежду, что совпадение 43-й годовщины победы Исламской революции с новым корейским лунным годом станет открытием для расширения двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем заявлении по случаю празднования годовщины Исламской революции Шабестари заявил, что Иран, обладающий особым стратегическим положением и большими природными и человеческими ресурсами, а также огромным рынком сбыта, имеет хорошие возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества в различных областях.

Он подчеркнул, что, несмотря на заговоры и препятствия, созданные врагами во время 8-летней войны, а также после санкций и экономического терроризма против иранского народа, Иран добился значительных достижений в экономике, науке и технике.

Среди этих достижений Шабестари выделил самообеспечение сельскохозяйственной и промышленной продукцией, нанотехнологии, мирную ядерную энергетику и другие области.

Дипломат также подчеркнул, что Исламская Республика Иран сыграла уникальную роль в обеспечении стабильности и безопасности региона и мира, героически жертвуя собой на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком.