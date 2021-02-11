Тегеран, , 08:21 — REGNUM 10 февраля иранский центр по борьбе с инфекционными заболеваниями объявил подробности программы вакцинации от COVID-19, согласно которой 60 миллионов иранцев получат 120 миллионов вакцин к концу текущего года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Программа направлена на снижение смертности, вызванной пандемией коронавирусной инфекции на первом этапе, а также ликвидацию пандемии путем остановки цепи передачи вируса на втором этапе», — рассказал корреспондент IRNA из Центра по контролю за инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения.

В рамках данной программы по меньшей мере 70 процентов населения Ирана, примерно 60 миллионов человек, получат две дозы вакцин, что в общей сложности составляет 120 миллионов инъекций.

Если программа должна быть завершена в течение года, то министерство должно ежемесячно получать 10 миллионов доз вакцины и ежедневно вакцинировать 210 000 человек. Программа вакцинации будет реализована в четыре этапа, при этом медицинские работники, пожилые люди, инвалиды, люди на конкретных рабочих местах получат вакцину в приоритетном порядке.

Согласно программе, ожидается, что основная цель будет достигнута после завершения фазы 2, за которой последует значительное снижение смертности.

В рамках программы планируется выпуск цифровых карт вакцинации для тех, кто получает вторую дозу вакцины.