Тегеран, , 08:19 — REGNUM 10 февраля министерство иностранных дел Ирана решительно осудило взрывы, прогремевшие в афганской столице Кабуле, в результате которых погибли начальник полиции и его телохранитель. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде раскритиковал прогремевшие взрывы, которые привели к жертвам среди мирного населения Афганистана. Он также передал свои соболезнования афганскому народу и правительству в связи с этими потерями. Хатибзаде призвал все группы, заинтересованные в судьбе и будущем Афганистана, не допустить распространения насилия в стране.

По данным официальных лиц, в результате серии взрывов бомб, нацеленных на кабульскую полицию, погибли начальник районной полиции и его телохранитель, также были ранены пять человек.

Никто не взял на себя ответственность за взрывы, которые были вызваны так называемыми липкими бомбами, взрывными устройствами, прикрепленными к транспортным средствам.