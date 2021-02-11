Тегеран, , 08:15 — REGNUM 10 февраля глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси и президент Ирака Бархам Салих встретились для проведения переговоров о дальнейшем укреплении двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси и президент Ирака Бархам Салих обсудили двусторонние отношения между Тегераном и Багдадом и пути их укрепления.

Раиси, находящийся в Багдаде, ранее посетил место мученической смерти командующего войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенанта Касема Сулеймани и его товарищей, чтобы отдать им дань уважения. Кроме того, он выступил в Багдаде с речью по случаю 42-й годовщины Исламской революции.

8 февраля Раиси прибыл с трехдневным визитом в Багдад по официальному приглашению главы судебной системы Ирака Фаега Зейдана. Ожидается, что иранский чиновник встретится и проведет переговоры со спикером иракского парламента Мохаммедом аль-Халбуси.