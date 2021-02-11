Тегеран, , 08:06 — REGNUM 10 февраля министр иностранных дел Японии Васио Эйитиро в послании по случаю 42-й годовщины победы Исламской революции в Иране заявил, что продолжение сотрудничества в сложных условиях свидетельствует о глубокой связи между двумя странами, при этом Токио надеется построить мирное и процветающее будущее с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В видеообращении министр иностранных дел Японии Васио Эйитиро упомянул о 42-й годовщине победы Исламской революции. Говоря о начале правления президента США Джо Байдена, он заявил, что подходы новой администрации повлияют на дальнейшее развитие событий вокруг ирано-американских отношений.

«Япония поддерживает иранское ядерное соглашение (СВПД) и надеется, что полное присоединение Ирана к СВПД, а также возвращение США к нему будут вскоре достигнуты», — отметил Эйитиро.

Он также подчеркнул: «Япония продолжит предпринимать свои дипломатические усилия с Ираном в связи с их давними дружественными отношениями, чтобы снизить напряженность и сохранить стабильность на Ближнем Востоке».