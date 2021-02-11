Тегеран, , 07:47 — REGNUM 10 февраля президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании поздравил иранского коллегу Хасана Рухани с 42-й годовщиной победы Исламской революции в Иране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании таджикский президент выразил готовность своей страны расширять дружественные отношения и плодотворное сотрудничество с Ираном во всех сферах.

Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем между Душанбе и Тегераном будут развиваться сердечные связи, уходящие корнями в историческую и культурную общность.

В завершение своего послания президент Таджикистана пожелал иранскому народу процветания, здоровья, успехов и мира.

10 февраля ежегодно отмечается по всему Ирану в ознаменование победы Исламской революции над шахом в 1979 году.

1 февраля 1979 года покойный Имам Хомейни, отец Исламской революции и основатель Исламской Республики, вернулся в Иран после 15-летнего изгнания. Его возвращение привело к победе Исламской революции через 10 дней, в связи с чем данный период называют десятидневным Фаджром (Рассветом).