Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп, выступая 6 января непосредственно перед штурмом Капитолия и во время него, допускал выражения, которые его сторонники воспринимали как руководство к действию. Об этом заявила представитель обвинения конгрессмен Мэдлен Дин в ходе суда по импичменту в американском сенате.

Она продемонстрировала видеозапись, на которой толпа, слушавшая Трампа, одобряла его речь, иногда из неё доносились отдельные призывы «Штурмовать Капитолий!» и «Захватить Капитолий!».

Кроме того, семантически анализ речи Трампа показал, что за час своего выступления он всего один раз употребил слово «мирный» по отношению к протесту, и больше 20 раз описывал необходимые политические действия как «битву» и «сражение», в том числе призывал «отчаянно сражаться».

Конгрессмен пришла к выводу, что своей речью Трамп хотел добиться того, чтобы сторонники перешли к сражению и вернули ему полученные на выборах результаты.

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