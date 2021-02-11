Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Пентагон создаст новую рабочую группу, которая будет фокусироваться на американо-китайских отношениях. Об этом 10 февраля пишет Defence News.

По словам президента США Джо Байдена, новая группа нужна для того, чтобы «наметить надежный курс в вопросах, связанных с Китаем».

«Это поможет нам встретить вызов Китая и обеспечить победу американского народа в борьбе за будущее», — прокомментировал Байден потребность Пентагона в новой группировке.

Деятельностью группы будет руководить Эли Ратнер, который был советником Джо Байдена, когда последний еще был вице-президентом США при Бараке Обаме.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2021 года крупный китайский дипломат, экс-глава МИД и руководитель Комиссии ЦК КПК по международным делам Ян Цзечи призвал новую администрацию США перейти к сотрудничеству и контролю над разногласиями двух стран, чтобы нормализовать двусторонние отношения.