Санкт-Петербург, , 23:38 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга в связи со снижением заболеваемости COVID-19 решили вновь ослабить ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. Как сообщили в Смольном, с 12 февраля примут посетителей фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах, а наполняемость театров и других зрелищных площадок увеличится с 50% до 75%. Будет ослаблен и ряд других ограничений.

Фуд-корт ИА REGNUM

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Соответствующие изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от № 121 внёс губернатор Александр Беглов. Решение было принято по согласованию с Роспотребнадзором.

Фуд-корты и фуд-плейсы, закрытые с 9 ноября 2020 года, откроются при условии обслуживания не более 50% столов. Это не относится к фуд-кортам и фуд-плейсам, работающим при полной заполняемости на вокзалах, автозаправочных станциях и в аэропорту.

С 50% до 75% увеличивается в Петербурге заполняемость кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов. Разрешено будет открыть аттракционы внутри зданий, при заполняемости не более 50% и соблюдении стандартов безопасности.

Возобновляется развлекательная деятельность в предприятиях общественного питания при условии соблюдения стандарта безопасности и закрытии танцполов, а также разрешается доступ посетителей на объекты развлечений и досуга, за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек.

С 20 до 30 человек увеличивается разрешенное число участников брачных церемоний, не считая сотрудников ЗАГСов.

С 5 до 20 посетителей увеличивается численность экскурсионных групп в музеях и на выставках.

На открытых ледовых катках теперь на одного катающегося теперь должно приходиться 8 кв. метров площади, а не 10 кв. метров, как было установлено с ноября 2020 года.

На спортивные и физкультурные мероприятия могут быть допущены до 75% зрителей, но не более 25 тысяч человек одновременно.

«Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 28 февраля, продлеваются по 10 марта», — добавили в Смольном.

Там отметили, что просьба «разрешить работу всех без исключения предприятий общественного питания», а не только уже открытых без ограничений кафе, ресторанов и баров, поступила от объединения «Рестоград» на имя губернатора. Представители отрасли общепита заверили, что они уже внедрили повышенные стандарты безопасности. Александр Беглов счел возможным пойти навстречу предпринимательскому сообществу.

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