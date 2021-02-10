Париж, , 22:57 — REGNUM Во Франции арестовали двух полицейских, подозреваемых в применении 26 января 2019 года «ненужного» насилия к протестующим на акции движения «желтых жилетов», в том числе к его видному деятелю Жерому Родризесу. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает Afence France-Presse.

Уточняется, что один из арестованных полицейских, предположительно, бросил гранату, в результате чего Родригес лишился правого глаза. Другой полицейский обвиняется в «применении ненужного и чрезмерного насилия» к другому манифестанту, чье имя не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что подаст жалобу на Жерома Родригеса, назвавшего французских полицейских нацистами.

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