Донецк, , 22:41 — REGNUM Обстрел украинскими боевиками посёлка шахты им. Гагарина в районе Горловки (ДНР) произошёл вечером 10 февраля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ атаковали посёлок в 20:40 мск. Стрельба велась из подствольного гранатомёта (25 снарядов) и из стрелкового оружия со стороны посёлка шахты Южная (Украина).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 10 января ВСУ обстреляли из автоматического станкового гранатомёта посёлок Жабуньки в ДНР.

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