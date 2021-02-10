* ИГ — запрещённая в России организация

Нантер, Франция, , 22:43 — REGNUM Во французском городе Нантер начался суд над главой крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и ее сторонником, евродепутатом Жильбером Колларом за публикацию в интернете шокирующих фотографий, сделанных представителями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом в среду, 10 февраля, сообщает France Info.

Уточняется, что на фотографиях, которые Ле Пен и Коллар, предположительно, опубликовали в декабре 2015 года, изображены издевательства джихадистов над сирийскими солдатами и международными журналистами.

Прокуратура Нантера запросила для подозреваемых наказание в виде штрафа в размере 5000 евро за обнародование этих снимков.

В ходе заседания Ле Пен заявила, что, по ее мнению, этот судебный процесс «политизирован» с целью ослабить ее партию, и добавила, что «опубликовала бы эти снимки снова», если бы могла вернуться в прошлое.

«Это джихадисты покусились на достоинство человеческой личности, когда совершали эти преступления, а не я, когда публиковала их фотографические изображения», — добавила лидер «Национального объединения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 февраля Национальное собрание Франции единогласно проголосовало за законопроект о переносе выборов в региональные советы с марта 2021 года на 13 и 20 июня.

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