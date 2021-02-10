Хмеймим, Сирия, 10 февраля 2021, 22:26 — REGNUM Атаку боевиков на авиабазу Хмеймим (провинция Латакия, Сирия) отразили российские средства ПВО, сообщил 10 февраля журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.
Атака на Хмеймим произошла накануне, 9 февраля, в 19:45 мск. Её вели из Идлибской зоны деэскалации боевики из числа незаконных вооружённых формирований. Для отражения атаки были применены реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия.
Контр-адмирал добавил, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провела 26 обстрелов.
Напомним, сутками ранее в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 27 обстрелов со стороны позиций «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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