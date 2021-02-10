Хмеймим, Сирия, , 22:26 — REGNUM Атаку боевиков на авиабазу Хмеймим (провинция Латакия, Сирия) отразили российские средства ПВО, сообщил 10 февраля журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Атака на Хмеймим произошла накануне, 9 февраля, в 19:45 мск. Её вели из Идлибской зоны деэскалации боевики из числа незаконных вооружённых формирований. Для отражения атаки были применены реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия.

Сытник «Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме».

Контр-адмирал добавил, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провела 26 обстрелов.

Напомним, сутками ранее в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 27 обстрелов со стороны позиций «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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