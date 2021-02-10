Вашингтон, , 22:08 — REGNUM О санкциях Вашингтона в отношении участников военного переворота в Мьянме объявил 10 февраля американский президент Джо Байден.

По его словам, Вашингтон решил заблокировать доступ к $1 млрд, принадлежащему правительству Мьянмы и находящемуся в США. Это делается, «чтобы не допустить получения генералами ненадлежащего доступа к деньгам».

Байден «И сегодня я одобрил новый исполнительный указ, позволяющий нам немедленно вводить санкции в отношении военачальников, которые осуществляли переворот, а также их деловых интересов и членов семей».

Как пояснил американский лидер, санкции будут вводиться поэтапно, в отношении кого прежде всего — об этом будет известно в ближайшие дни.

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Напомним, военный переворот в Мьянме произошёл в первый день февраля текущего года. Мятежом руководил главнокомандующий вооружёнными силами республики старший генерал Мин Аун Хлайн.

В Мьянме со 2 февраля действует Государственный административный совет из 11 членов — вместо отстранённого от власти правительства. Мятежники собираются организовать в республике новые выборы по окончании выполнения задач периода действия режима ЧП.

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