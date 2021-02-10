Вашингтон, 10 февраля 2021, 22:08 — REGNUM О санкциях Вашингтона в отношении участников военного переворота в Мьянме объявил 10 февраля американский президент Джо Байден.
По его словам, Вашингтон решил заблокировать доступ к $1 млрд, принадлежащему правительству Мьянмы и находящемуся в США. Это делается, «чтобы не допустить получения генералами ненадлежащего доступа к деньгам».
Как пояснил американский лидер, санкции будут вводиться поэтапно, в отношении кого прежде всего — об этом будет известно в ближайшие дни.
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Напомним, военный переворот в Мьянме произошёл в первый день февраля текущего года. Мятежом руководил главнокомандующий вооружёнными силами республики старший генерал Мин Аун Хлайн.
В Мьянме со 2 февраля действует Государственный административный совет из 11 членов — вместо отстранённого от власти правительства. Мятежники собираются организовать в республике новые выборы по окончании выполнения задач периода действия режима ЧП.
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