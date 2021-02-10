10 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

Сергей Артёменко, , 22:28 — REGNUM Его Святейшество патриарх Сербский Ириней упокоился 20 ноября прошлого года после осложнений, вызванных коронавирусом. Церковный собор, на котором будет избран его преемник на престоле святого Саввы, намечен на 18 февраля. И несмотря на чрезвычайную важность избрания нового патриарха для Сербии и всего балканского региона, предугадать возможные итоги заседания архиерейского собора Сербской православной церкви почти невозможно.

Храм Святого Саввы в Белграде Иван Шилов © ИА REGNUM

Эта неопределенность в основном вызвана внутренними причинами. Первая из них — это характерная система избрания, так как в Сербской православной церкви (на основании решения от 1967 года) патриарх выбирается «апостольским жребием» из трех кандидатов, которые получат большинство архиерейских голосов (необходимо, чтобы за каждого из них проголосовало больше половины архиереев). Также кандидатом на патриарший трон может стать любой епископ Сербской православной церкви, который имеет за собой более пяти лет службы в качестве епархиального архиерея. Так как после одного голосования сложно выявить трёх кандидатов с необходимым количеством голосов, процедура повторяется неоднократно. Оба раза, когда сербский патриарх избирался по этой системе (выборы патриарха Павла в 1990 году и патриарха Иринея в 2010 году), результат был сюрпризом даже для знатоков внутрицерковных дел.

Вторая причина для неопределенности — это нехватка достоверной информации и хорошего анализа. Сербская православная церковь в отношениях с общественностью уже долгое время применяет тактику «стены молчания», и тенденция закрываться от общества только усиливается, несмотря на то, что всё больше становится очевидным, насколько такой подход вредит авторитету церкви. Так происходит и сейчас: синод «попросил» архиереев воздержаться от публичных выступлений, а епископ Шумадийский Йован как администратор архиепископии Белградско-Карловацкой строго запретил всем клирикам, преподавателям семинарий, а также всем церковным деятелям выступать даже в церковных СМИ без его особого благословения. Последствия такого подхода логичны: СМИ, в основном таблоиды, спекулируют и манипулируют полуинформацией из своих «надежных источников», а всех, у кого нашлось бы что сказать в связи с выборами патриарха, в том числе в критическом ключе, заранее заставили молчать.

Но существует и третья, возможно, главная причина для неопределенности — внешняя.

Сербская православная церковь в 1967 году приняла решение о том, что патриарх будет избираться «апостольским жребием», для того чтобы предотвратить или хотя бы максимально ограничить влияние внешних факторов на избрание своего главы — в первую очередь политических. Однако понятно, что действие этих внешних факторов, несмотря на все изменения государственно-правовых рамок, которые произошли за это время, не исчезло. Наоборот, оно только усилилось, при этом до такой степени, что в Сербской православной церкви даже среди архиереев всё больше тех, кто выступает против слишком близких отношений церковного руководства с действующими сербскими властями. К сожалению, такие отношения были характерны для периода, когда во главе Сербской православной церкви находился патриарх Ириней. Среди возражающих, несомненно, своим авторитетом выделялся митрополит Черногорско-приморский Амфилохий, который и сам чуть раньше, чем патриарх Ириней, умер из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Это произошло 30 октября. При этом митрополиту перед смертью удалось то, что многие считали невозможным: на волне мирных всенародных шествий против закона о свободе вероисповедания, которые он благословил, черногорская оппозиция на выборах победила режим Мило Джукановича, «суверенно» правивший Черногорией три последних десятилетия.

С другой стороны, в Сербии уже долго и не без оснований говорят о близких связях Мило Джукановича с действующем режимом президента Александра Вучича. Эта близость основывается не только на политических, но и на финансовых, и даже, согласно отдельным мнениям, на криминальных связях.

Но для темы, которую мы обсуждаем, еще более важно то, что чрезмерную близость покойного патриарха Иринея и еще нескольких влиятельных архиереев с Вучичем, а также обильную и непрозрачную финансовую подпитку, которую его режим неоднократно оказывал Сербской православной церкви, многие воспринимают как способ купить молчание церкви по поводу «решения» косовского вопроса, которое подразумевает подписание так называемого юридически обязывающего соглашения между Сербией и Косово, или де-факто легализацию независимости южного сербского края.

Без поддержки церкви, тем более если бы она открыто стала сопротивляться тому, что многие по праву характеризуют как предательство национальных интересов, в Сербии запросто мог бы повториться черногорский сценарий. Поэтому для режима Вучича вопрос, кто будет новым главой СПЦ, является ключевым. Купленный мир любой ценой нужно уберечь благодаря назначению послушного патриарха.

На основании того, что пишут и публикуют подконтрольные режиму сербские СМИ, особенно таблоиды, а также на основании информации, полученной из источников, близких к церкви, можно предположить, кого Вучич хотел бы видеть на патриаршем престоле.

Несомненно, речь идет о двух самых влиятельных архиереях Сербской православной церкви. На первом месте стоит серый кардинал СПЦ, епископ Бачский Ириней Булович. Вопреки попыткам изобразить из себя консерватора, который придерживается жесткого курса по отношению к важным церковным и национальным вопросам, Булович за свою длинную карьеру неоднократно демонстрировал склонность к компромиссам. Он поддерживал близкие отношения со всеми режимами в Сербии за последние 30 лет, начиная с Милошевича и заканчивая Вучичем.

Недостаток Иринея Буловича в том, что его из-за близости к властям, которую он никогда особенно не скрывал, а также из-за весьма грубых публичных выступлений недолюбливает сербская (и не только) общественность.

Также надо знать, что его внезапную любовь к России, которую он интенсивно проявляет последние несколько лет, в Сербии многие воспринимают как мимикрию и попытку заручиться поддержкой Московской патриархии для расширения влияния внутри СПЦ. Всем известно, что до недавних пор он был главным человеком Константинопольского патриархата в славянских церквях, прославившимся своим заявлением о том, что он «родился как серб, но умрет как грек».

Поэтому многие знатоки ситуации внутри церкви полагают, что преимущество имеет второй кандидат сербских властей — «духовное чадо» Иринея Буловича, митрополит Загребацко-Люблянский Порфирий Перич. В пользу такого предположения говорит и то, что этого архиерея продвигают подконтрольные режиму СМИ. В отличие от Буловича, Перич известен как человек, который очень хорошо выступает публично. Но с другой стороны, он много раз открыто демонстрировал свою близость к режиму Вучича и поддерживал его политику даже когда речь шла о решении косовского вопроса. Этого как раз и опасаются многие в СПЦ.

Всё-таки на основании того, что в последнее время пишут церковные и другие СМИ в Сербии, кажется, что сербские власти не совсем уверены в «победе» своего кандидата на церковном соборе. Кампания, которую государственные чиновники проводят в открытую, объезжая сербские епархии, говорит о том, что режим не уверен даже в том, что их проект поддержат сербские архиереи. Об этом говорят и подчеркнуто негативные выпады против церковных иерархов, которые ранее открыто критиковали шаги сербских властей. Так, например, их мишенью стал епископ Дюссельдорфско-Германский Григорий, и нападки, которым он подвергается в СМИ, очень напоминают то, что те же самые издания год назад писали о митрополите Амфилохии.

Каким бы не был итог собора 18 февраля, уже сейчас известно, что новый сербский патриарх окажется перед огромным вызовом: ему придётся в очень турбулентное время сохранять не только единство Сербской патриархии, но и ее независимость.