Симферополь, , 04:10 — REGNUM Заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия о том, что НАТО якобы может использовать воздушное пространство над Симферопольским районом для осуществления своих операций, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 10 февраля в социальной сети Facebook.

«Это все равно, что копаться в нижнем белье соседки, не спросив разрешения у мужа», — пишет Александр Т.

Многие пользователи восприняли данные действия представителя Украины, как провокацию. Люди уверены, что Киев намеревается создать опасную ситуацию, которая может привести к конфликту между Россией и НАТО.

«Чтобы сбить ещё один и валить снова на нас? От них любой подлости можно ждать. Даже если самолеты НАТО будут просто рядом пролетать», — поделилась свои мнением Ирина П.

Некоторые комментаторы отметили, что такая идея может оказать медвежью услугу для Киева. Полёты самолётов НАТО над территорией Крыма может стать основанием для признания Западом территории полуострова частью Российской Федерации.

«Если они полетят, то их собьют. А если не полетят, то это будет означать, что они признают Крым российским!», — считает Александр М.

Несмотря на всё, большинство пользователей сошлось во мнении, что вопросы Крыма может обсуждать только сам Крым и руководство России. Данная территория не имеет никакого отношения к «хотелкам» Киева.

«Крым сам решит, Украина — не указ. Пусть над своей территорией допускают полёты, а Крым — это часть России, причём навсегда», — пишет Ольга Г.

Напомним, 10 февраля украинский министр инфраструктуры Владислав Криклия заявил о том, что НАТО якобы может использовать воздушное пространство над Симферопольским районом для осуществления своих операций.