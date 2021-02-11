Москва, , 04:09 — REGNUM Решение Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) запретить ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на русском языке, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё возмущение 10 февраля в социальной сети Facebook.

«Сразу видна процветающая идеология, которая не выдерживает никакого инакомыслия», — пишет Александр С.

Многие пользователи оказались в шоке от совершенно неприкрытого притеснения русскоязычного населения в Латвии. Тем не менее, граждане считают, что подобные меры можно применять и российским властям.

«Вот это свобода! Вот это демократия! Надо с них брать пример!», — считает Надежда Г.

Некоторые комментаторы считают, что против Российской Федерации развернулась настоящая информационная война. Граждане считают, что необходимо принимать вызов «врага», иначе в информационном пространстве Россия будет уничтожена.

«Что-то «свобода» работает в одну сторону. А вообще давно идёт информационная война, а на войне все меры хороши. Красивые слова для дураков. Демократия — всегда была суть власть большинства и ничем другим (при капитализме — большинства капитала). Свобода слова — только строго в рамках закона и идеологии, и никак по-другому. Все остальное для электората с интеллектом школьников», — поделился своим мнением Владимир Е.

Нашлись и те пользователи, которые отметили то, что уже давно не пользуются телевизором, а получают всю интересующую информацию посредством интернета.

«Тринадцать лет живу без зомбоящика и ничего, не умираю. Интернета хватает. Что хочу, то и смотрю», — написал Серго П.

Напомним, 9 февраля Национальный совет Латвии по электронным СМИ запретил ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.