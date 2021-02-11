11 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

О том, что Новороссия как проект является альтернативой Минскому процессу, давно и бесповоротно зашедшему в тупик, заговорили в январе, когда в Донецке прошёл интеграционный форум с презентацией доктрины «Русского Донбасса». Для того чтобы понять смысл и значение донецкого форума, нужно проанализировать актуальность Минского процесса для России.

Александр Халдей, , 01:02 — REGNUM О том, что Новороссия как проект является альтернативой Минскому процессу, давно и бесповоротно зашедшему в тупик, заговорили в январе, когда в Донецке прошёл интеграционный форум с презентацией доктрины «Русского Донбасса».

Денис Пушилин © Официальный сайт ДНР

Это дало основания некоторым патриотическим СМИ предполагать, что в российском государственном аппарате принято решение разработать основы для альтернативного Минскому процессу политического курса, который заключается в апелляции к русскому цивилизационному коду населения Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей Украины, объединённых общим названием «Новороссия».

Для того чтобы понять смысл и значение донецкого форума, нужно проанализировать актуальность Минского процесса для России. Верно ли предположение о его исчерпанности, и для чего происходит обращение к однажды отложенному проекту «Новороссия», даже в концептуальном формате.

Стоит ли ожидать неких прорывов в вопросе статуса ЛДНР, или это лишь зондирование почвы и обозначение возможных сценариев, призванных предупредить Киев о том, что любое неосторожное действие повлечёт за собой превращение теории в практику?

Денис Пушилин © Официальный сайт ДНР

Прежде всего, нужно констатировать следующее: официальная внешняя политика России строится на безукоризненном следовании тому, что принято называть «международное право».

Международное право — это совокупность документов, в разное время принятых на разном уровне в виде двусторонних, многосторонних или международных соглашений, невыполнение которых немедленно влечёт как минимум юридические споры, а как максимум — санкции и международную изоляцию, дипломатическую, информационную, экономическую, вплоть до военной.

Как всякая юридическая норма, международное право подлежит трактовкам, и здесь преимущество у тех, у кого больше силовой ресурс. Поскольку совокупный Запад намного превосходит в этом плане Россию, то произвольные действия для Москвы невозможны.

В этом контексте наступившая после распада СССР правовая реальность заключается в том, что Россия признаёт территориальные границы и политический суверенитет бывших союзных республик, превратившихся в государства. Этот же принцип Россия распространяет и на себя, и на все другие государства мира.

Крым вошёл в состав России на основе норм украинского и международного права. Как автономия он имел право на референдум, который был проведён, и по итогам которого полуостров вышел из состава Украины и вошёл в состав Российской Федерации.

Можно трактовать это и иначе — дескать, не соблюдены внутренние законы Украины, и требовался не крымский, а всеукраинский референдум, но это не так. Автономный Крым в составе Украины имел право на свой референдум, и он это право реализовал, как только появилась возможность провести его без силового вмешательства Киева.

Севастополь, площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума Александр Куликов © ИА REGNUM

Донбасс в составе Украины не является автономией, и потому его референдум носил не юридический, а политический смысл. Население однозначно высказалось против украинизации и антироссийского прозападного курса. Однако как Армения не признала независимости Нагорного Карабаха, так и Россия не признаёт независимости ЛДНР.

Это позволяет России оставаться арбитром во внутриукраинском споре, а не становиться стороной конфликта и тем более захватчиком чужих территорий, как это было бы в случае признания ЛДНР с точки зрения международного права, в рамках которого Россия принципиально остаётся и действует.

Признание ЛДНР независимой территорией означает нарушение международного права и документов ООН, под которыми стоит подпись России как члена Совета Безопасности. Включение ЛДНР в состав России и вовсе означает аннексию территории суверенного государства. В этом случае Россия столкнётся не с точечными, а с тотальными санкциями, вплоть до полной изоляции. Немедленно начнётся распад всех союзов с участием России, таких как ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС.

Крах Минского процесса по инициативе России для России неприемлем, так как влечёт изменение расклада сил не в пользу России. Если Минский процесс рухнет по вине Украины, то у России развязаны руки. Именно поэтому ни Россия, ни Украина не решаются покончить с Минским процессом, как бы Украина косвенно ни стремилась к его обнулению.

Просто для Украины нужно такое его обнуление, где с помощью США исключается ответное действие России. Если этого нет, Украина вынужденно остаётся в капкане Минского процесса. И чем дольше она там находится, тем лучше для России. Распад украинской государственности из-за донбасской проблемы становится неизбежным.

Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате». 10 декабря 2019 года, Париж Kremlin.ru

Чем больше у Украины на Донбассе тупик, тем более невыгодные действия она совершает. Начинаются открытые попытки спровоцировать войну, усиливается внутриполитический кризис, обостряются экономические проблемы. Нацистская проамериканская Украина трещит по швам, и чем дольше она остаётся такой, тем больше в ней накапливается потенциал саморазрушения. Попытка же выскочить из ловушки лишь ускоряет катастрофу.

При таком раскладе проект «Новороссия» для России невыгоден именно своим прямым действием с наступлением прямых последствий. И Россия превращает Новороссию в поэтапный процесс, в котором цивилизационные куски русского мира в виде областей нацистской русофобской Украины превращаются сначала в сепаратные территории, на которых происходит самоопределение с выходом из состава Украины на основе волеизъявления народа. Потом эти территории становятся государствами русского народа, способными интегрироваться в единое государство.

Чем сильнее Украина будет подавлять такие процессы, тем активнее они будут протекать. Этническая однородность Украины недостижима в её нынешнем виде. Никакой другой однородности проект «Украина» не предлагает. Русский этнический и культурный сепаратизм становится в нынешней не антироссийской, а антирусской Украине неизбежным.

В таком случае Новороссия с центром в Донецке превращается в цивилизационный контур, ядром которого оформляется Донбасс в силу положения своего анклава ЛДНР, предотвратившего насильственную украинизацию и репрессии гражданского населения.

Тяготение к России оформляется в идею общего русского мира как союза русских государств. По сути, это состояние феодальной раздробленности, которое должно быть преодолено. Просто эту раздробленность удалось зафиксировать с помощью международного права и активной поддержки Запада.

В этом смысле Новороссия — не альтернатива «Минску», а стопор для его раскачивания. Сама по своей инициативе только потому, что Украина слишком долго упрямится, Россия из Минского процесса не выйдет. Право уничтожить «Минск» Россия вручает Украине.

Заседание круглого стола «Практическая реализация доктрины «Русский Донбасс» в сферах жизнедеятельности Донецкой и Луганской Народных Республик». 28 января 2021 года, Донецк © Официальный сайт ДНР

Останется Украина в Минском процессе или выйдет из него, всё это одинаково катастрофично для её государственности. Сейчас Украина — это не failed state, а саморазрушающийся плацдарм НАТО на западной границе России. США всё больше втягиваются в прямое управление Украиной, и это означает, что в ловушку попадает уже не только Украина, но и США. Прямое участие во всех украинских конфликтах превращает Украину в энергетического вампира для США.

Проблема не в том, что у США не хватит на Украину ресурсов, а в том, что долгие неудачи ставят под вопрос гегемонию США в мире. Кроме того, это не предотвращает, а усиливает дробление внутриукраинского консенсуса. В этих условиях концепт Новороссии уже самим фактом своего существования разрешает проект «Украина — не Россия».

Это тот самый случай, когда уклонение от столкновения ведёт к стратегическому выигрышу. Ни отказаться от Новороссии, ни переварить её Украина не сможет. Новороссия — чужеродный элемент в антирусском украинском организме. Чем глубже он интегрирован в состав нынешней Украины, тем неизбежней в ней накопление критической массы распада.

Когда цивилизационные противоречия накопятся внутри Украины до крайнего предела, Украина треснет, и тут проект «Новороссия» станет выходом из тупика, в котором русские оказались на Украине. То, что сроки этого события сейчас определить невозможно, не значит, что невозможен сам сценарий.

Проект «Украина» только вступает в зрелую стадию своего кризиса, и торопить события не следует.