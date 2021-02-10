Милан, Италия, , 21:29 — REGNUM Одно из преимуществ кандидата в премьер-министры Италии Марио Драги состоит в том, что он пользуется влиянием в Брюсселе и «сможет оспаривать безумные нормы и правила ЕС, которые вредят Италии», написал на своей странице в Twitter в среду, 10 февраля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Он ушел от ответа на вопрос, планирует ли занять в новом правительстве какой-либо пост. По словам Сальвини, «Лига» поддерживает Драги потому, что стране нужны быстрые и эффективные решения для выхода из коронакризиса, и в партии полагают, что с таким премьер-министром на это есть шанс.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года правящая либерал-популистская коалиция Италии после выхода из нее партии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

Читайте также: Много шума — и ничего? Как в Италии не поменялось правительство

Тем не менее президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации. Предполагается, что новое правительство поддержат все основные парламентские партии (популисты, правые и либералы), кроме правоцентристов из «Братьев Италии».