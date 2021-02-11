Москва, , 03:49 — REGNUM Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что он может предложить новые санкции против России, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 10 февраля в социальной сети Facebook.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это Европа не оправдала ожиданий, так что ничего от неё, кроме двуличности, ждать не приходится», — написала Alla K.

Многие пользователи выразили своё разочарование политикой Европы в отношении России. Граждане уверены, что она совершенно несмаостоятельна.

«Мда. Европа совсем не оправдывает ожиданий, и всё больше становиться сателлитом Америки. Никакой самостоятельности. Жаль», — поделился своим мнением Олег К.

Некоторые комментаторы заявили о том, что не ждут от данных санкций совершенно ничего хорошего для Российской Федерации. Тем не менее, они отметили, что того, чего добивается Европа от России своей санкционной политикой, она всё равно не получит.

«Мне правда очень печально от новости. Для страны ничего хорошего в перспективе от такого не будет… Но вот чего не понимаю, так это, если Россия не демократия, санкции Россию к демократии точно не приведут», — пишет Иван Х.

Нашлись и те, кто пришёл к мнению, что под угрозой находится проект «Северный поток — 2». Граждане предположили, что новые санкции затеваются ради этой цели.

«Северный поток — 2» если заблокируют, то придётся туго. Единственным потребителем нефтепродуктов и газа тогда станет Китай, а это — тоже ничего хорошего», — считает Maha S.

Напомним, 10 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пленарной сессии Европарламента сообщил депутатам, что может предложить новые санкции против России.