Варшава, , 20:56 — REGNUM Исследовательский центр Super Express провел в Польше исследование общественного мнения на предмет отношения жителей страны к тому, если Дональд Туск — глава Европейской народной партии и экс-премьер-министр Польши — станет новым лидером оппозиции. Результаты исследования опубликованы на портале Dziennik.

Респондентов спросили, хотели ли бы они видеть Туска в качестве лидера оппозиции и главного конкурента политиков от правящей партии «Право и справедливость» в борьбе за пост президента. На прямой вопрос было предложено лишь два варианта ответа — да или нет.

Положительно на данный вопрос ответили 36% опрошенных, в то время как не согласились с этим 64%.

Опрос был проведен с 29 января по 1 февраля. В нем принял участие 1 081 взрослый житель Польши.