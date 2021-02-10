Рим, , 20:51 — REGNUM В Италии необходимо создать новое «экологическое суперминистерство», написал на своей странице в Twitter в среду, 10 февраля, основатель популистского «Движения 5 звезд» (входило в состав двух последних правящих коалиций) Беппе Грилло.

Он отметил, что такое ведомства уже существуют во Франции, Испании, Швейцарии и ряде других стран. У такого министерства должны быть полномочия, необходимые для помощи переориентации экономики на «зеленые рельсы», полагает Грилло.

Его оппоненты, в свою очередь, убеждены, что «зеленые рельсы» — новейший повод для освоения средств. В доказательство приводится черновик расходов Италией полученных от ЕС кредитных средств (подготовленный при участии популистов): из 220 млрд евро «на борьбу с коронакризисом» отрасли здравоохранения достанется лишь десятая часть, в то время как «зеленой экономике» и «диджитализации» — почти 100 млрд.