Москва, , 03:30 — REGNUM Заявление посла РФ в Соединённом Королевстве Андрея Келина о том, что возможные новые санкции против России не повлияют на внешнеполитический курс страны, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 10 февраля в социальной сети Facebook.

«Ничего. Евросоюзу тоже молчать нельзя. Чемберлен и его политика умиротворения показала, к чему это ведёт», — пишет Marcin C.

Многие пользователи оказались совершенно спокойны перед вероятным возникновением новых санкционных препятствий для Российской Федерацией. Граждане уверены, что руководство страны знает что делает.

«Путин сказал, что санкции только на пользу. И я ему верю!», — написал пользователь под псевдонимом «Большой Дом».

Некоторые комментаторы отметили, что данные санкции в любом случае направлены против конкретных людей в российской политике и простые граждане никак от этого не пострадают.

«Санкции будут направлены на конкретных людей и имеют целью усмирить именно их. Причём здесь вообще целая страна и её политика?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Русский обозреватель».

Нашлись и те, кто решил позлорадствовать над теми российскими чиновниками, которые после введения новых санкций, вероятно, не смогут воспользоваться материальными привилегиями в иностранных государствах.

«Как же вы будите к жёнам и детям ездить в свои дворцы на Запад? Не страшно? Прощай родная чужбинушка», — написал Сергей К.

Напомним, 10 февраля посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил о том, что возможные новые санкции против России не повлияют на внешнеполитический курс страны.