Рим, , 20:46 — REGNUM Итальянское «Движение 5 звезд» «временно приостановило» процедуру голосования своих избирателей на своем сайте по вопросу о поддержке нового правительства Марио Драги, сообщил журналистам в среду, 10 февраля, лидер популистов Вито Крими.

В партии нет единства по вопросу о том, надо ли поддержать данное правительство и занять в нем часть постов. При этом коалиция в нынешнем составе парламента сможет быть собрана и без «Движения».

Наблюдатели предполагают, что популисты решили отказаться от постоянного декларируемого принципа «советоваться с избирателями», потому что хотят поддержать Драги, но предполагают, что результат голосования сторонников будет иным.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года правящая либерал-популистская коалиция Италии после выхода из нее партии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Тем не менее президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации. Предполагается, что новое правительство поддержат все основные парламентские партии (популисты, правые и либералы), кроме правоцентристов из «Братьев Италии».