Минск, , 20:34 — REGNUM Генпрокуратуре России направлен запрос о выдаче чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу в супертяжелом весе, заслуженного мастера спорта Белоруссии Алексея Кудина для привлечения к уголовной ответственности за участие в манифестациях после президентских выборов. Генпрокуратура Белоруссии сообщила об этом в публикации на своём официальном сайте 120 февраля.

«Уголовное дело по обвинению Кудина А.А. по ч.2 ст.363 Уголовного кодекса Республики Беларусь находится в производстве суда Молодечненского района. Ему инкриминировано сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия, — сказано в сообщении. — Кудин А.А. не явился в судебное заседание и был объявлен судом в розыск».

Кудин был задержан 21 января на территории Московской области. Генпрокуратура Белоруссии требует выдачи обвиняемого за сопротивление сотруднику милиции (статья 363 белорусского УК) на основании Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

Напомним, Алексей Кудин был среди участников августовских мирных протестных выступлений против фальсификации президентских выборов. Он был задержан 10 августа за отпор нападавшим на мирных манифестантов — нокаутировал сотрудника МВД. Спортсмена освободили из-под стражи под домашний арест, оштрафовали и назначили судебное разбирательство, на которое обвиняемый не явился, выехав за границу.

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