Симферополь, , 03:30 — REGNUM Решение Федеральной службы безопасности рассекретить новые архивные документы о массовых убийствах нацистами мирного населения в Крыму в годы Великой Отечественной войны вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 10 февраля в социальной сети Facebook.

«Почему же они до сих пор были засекречены?» — написал Виктор К.

Некоторые комментаторы не поняли одного: почему данные документы были засекречены и почему о них стали говорить только сейчас? Люди уверены, что народ России должен знать всё о преступлениях нацистов на территории бывшего Советского Союза.

«А что только сейчас рассекретили, не хотели обижать немецких партнеров?» — задаётся вопросом Mikhail A.

Внимание части людей привлекла рассекреченная информация об оберштурмбанфюрере СС Пауле Цаппе, который принимал личное участие в уничтожении гражданского населения Крыма. Люди уверены, что вокруг его личности висит некая тайна, иначе данный нацистский преступник не умер бы от старости в возрасте 94 лет.

«Странно, конечно. В ФРГ его при жизни публично осудили, а у нас и после его смерти всё в тайне держали», — пишет Анатолий К.

Большинство пользователей пришли к однозначному выводу, что действия нацистов на полуострове говорят о целенаправленном геноциде советского народа.

«Геноцид советского народа», — считает Сэм С.

Напомним, 10 февраля ФСБ рассекретила новые архивные документы о массовых убийствах нацистами мирного населения в Крыму в годы Великой Отечественной войны.