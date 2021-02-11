Москва, , 03:30 — REGNUM Новые санитарные правила Роспотребнадзора, согласно которым экран смартфона не соответствует достаточному размеру и детям теперь запрещено использовать его для обучения, вызвали реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 10 февраля в социальной сети Facebook.

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"Ну, выдайте тогда детям планшеты. В чём проблема?» — задаётся вопросом Екатерина К.

Многие пользователи понимают, что размер телефонов не столь велик, но не у всех родителей имеется возможность купить ребёнку для учёбы планшет или полноценный компьютер.

«Чтобы запретить, надо сначала решить вопрос об альтернативе. Кто будет оплачивать покупку планшетов? Не все родители могут это себе позволить», — написала Алла К.

Некоторые комментаторы не поняли, как будет регулироваться данный пункт санитарным правил. Граждане уверены, что большинство продолжит пользоваться смартфонами, несмотря на запрет.

«Это как, простите? знания, задания, информация, полученная посредством телефона, не будут засчитываться? Или как? Я склонна согласиться, что небольшой размер экрана смартфона — не лучший выбор для длительной работы с информацией. Но это может быть всего лишь рекомендацией. А так, как-то чушь чушная получается», — пишет Анна Д.

Нашлись и те, кто раскритиковал данные изменения в связи с тем, что многие дети только начали возвращаться с формата дистанционного обучения и все издержки, полученные от обучения с использованием смартфона, они уже успели понести.

«Очень вовремя! Как раз дистант закончился. Пока занимались онлайн, никого не интересовало, что видно не очень. Даже если допустить, что у всех деток есть смартфоны (что, естественно, не так), то не у всех достаточное разрешение, чтобы с них читать», — считает Ольга М.

Напомним, 10 февраля Роспотребнадзор объявил о новых санитарных правилах, согласно которым детям запрещено использовать для обучения личные мобильные телефоны из-за слишком малого размера экрана.