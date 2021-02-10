Берлин, , 19:36 — REGNUM Если Запад будет продолжать политику «изоляции России», она ещё сильнее объединится против него с Китаем, заявил 10 февраля германский министр иностранных дел Хайко Маас в бундестаге.

Комментируя призывы инициаторов отказа от «Северного потока — 2», германский министр сказал, что, по их оценке, нужно отказаться от всякого бизнеса, который обогащал бы Российское государство. Это ведёт к изоляции России, которая в итоге объединится с Китаем.

Результатом такой политики уже стал «крупнейший военно-экономический союз» России и Китая, заявил Маас. Для Запада, добавил он, это невыгодно.

Маас «Поэтому я против того, чтобы обрубать все мосты с Россией в этом отношении».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маас заявил, что Германии следует ввести санкции против отдельных лиц в России по «делу Навального», но отказываться от СП-2 Берлину вовсе не стоит.

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