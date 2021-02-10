Берлин, , 19:19 — REGNUM Отказ от «Северного потока — 2» лишил бы Германию рычагов влияния на Россию, заявил 10 февраля германский министр иностранных дел Хайко Маас в Бундестаге.

Маас «Тот, кто в принципе ставит под вопрос реализации «Северного потока — 2», должен также задуматься о том, какие как минимум геостратегические последствия это будет иметь и что это будет означать с точки зрения возможностей оказания влияния на Россию со стороны Европы».

Он добавил, что некоторые государства требуют от Германии остановить строительство трубопровода, но при этом они «увеличивают поставки тяжёлой нефти из России».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия продолжает лавировать в вопросе «Северного потока — 2», отказаться от которого её склоняют США.

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