Берлин, 10 февраля 2021, 19:19 — REGNUM Отказ от «Северного потока — 2» лишил бы Германию рычагов влияния на Россию, заявил 10 февраля германский министр иностранных дел Хайко Маас в Бундестаге.
Он добавил, что некоторые государства требуют от Германии остановить строительство трубопровода, но при этом они «увеличивают поставки тяжёлой нефти из России».
Читайте также: Трамп рассказал, кто заставляет США закупать нефть у России
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия продолжает лавировать в вопросе «Северного потока — 2», отказаться от которого её склоняют США.
Читайте ранее в этом сюжете: Меркель неоднозначно высказалась о «Северном потоке — 2»