Москва, , 19:07 — REGNUM Генпрокуратура предложила продумать возможность заочно привлечь к ответственности организаторов незаконных акций в России, находящихся за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

«В настоящее время достаточно затруднительно привлечь к административной ответственности за организацию несанкционированных массовых публичных мероприятий граждан, которые сидят за границей и выступают организаторами. Это практически невозможно, может, продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме», — предложил Жифяров в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

По данным генпрокуратуры, более 200 человек было привлечены к ответственности за участие несовершеннолетних в незаконных акциях 31 января.

В целом, по его словам, незаконные акции прошли в России не так массово, как заявляли организаторы.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура предложила штрафовать за посты об акциях ради прибыли