Берлин, , 19:05 — REGNUM Новые санкции против России нужны, чтобы показать несогласие с политикой Москвы, заявил 10 февраля германский министр иностранных дел Хайко Маас в бундестаге.

Выступая на слушаниях, посвящённых отношениям Берлина и Москвы, глава германского внешнеполитического ведомства отметил, что «санкции могут быть сигналом о том, что определённые действия не останутся без последствий».

Он напомнил о санкциях, введённых Германией в отношении Москвы после воссоединения Крыма с Россией, а также за «действия России на востоке Украины».

Маас «Это должно быть так и в этом случае».

По словам германского дипломата, новые санкции будут касаться отдельных лиц в России, которые «несут ответственность за репрессивные действия государственной власти против собственных сограждан».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 февраля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что 22 февраля на уровне глав МИД стран ЕС будут обсуждаться новые санкции против России. Речь идёт о санкциях «за Навального».

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