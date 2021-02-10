Москва, , 18:59 — REGNUM В генпрокуратуре предложила ввести штрафы за размещение призывов к участию в несанкционированных акциях и митингах ради хайпа и получения прибыли, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

«В TikTok, Twitter, Instagram многие размещали призывы ради хайпа. Если эти площадки создаются с целью извлечения прибыли, имеет смысл подумать об адекватной финансовой ответственности, чтобы размещение таких призывов ради хайпа стало бы финансово невыгодно», — заявил представитель генпрокуратуры Алексей Жифяров в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Кроме того, он отметил, что затруднительно привлечь к административной ответственности за организацию массовых публичных мероприятий граждан, которые сидят за границей.

«Это практически невозможно, может, продумать меря привлечение к ответственности в заочном режиме», — предложил Жифяров.

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