Москва, , 18:55 — REGNUM Во время визита в Россию верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю были переданы материалы о протестных акциях в России и Европе. Об этом 10 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам после заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Только что завершился яркий визит господина Борреля. Им были переданы соответствующие материалы, которые рассказывают, как у них происходят в стране задержание за незаконную деятельность, за незаконные протестные акции, или даже законные протестные акции подавляются», — заявила Захарова.

«Как мы поняли, они, видимо, об этом не знают. Также мы передали материалы и о тех событиях, которые происходили у нас в стране, о тех провокациях, которые были. И вы понимаете, такое впечатление, что такой ликбез необходим», — указала она.