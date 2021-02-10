Брюссель, , 19:04 — REGNUM IT-компании в провозглашенной парадигме гонки высоких технологий получают от правительств своих стран беспрецедентную поддержку. Речь идет о льготном кредитовании, снижении налоговых ставок, увеличении доли государственных заказов и субсидий. Но теперь они требуют от государства новой поддержки — интенсивной подготовки кадров для их отрасли, перенастраивая тем самым всю экономику в направлении своих интересов.

О необходимости сократить разрыв между спросом и предложением IT-специалистов на рынке труда пишет Марк Сэмюэлс в своей статье «Заполнение пробела в навыках ИИ: «Если мы будем бездельничать и ничего не делать, мы проиграем», опубликованной 10 февраля 2021 года на ресурсе diginomica.com.

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Искусственный интеллект (ИИ) может изменить всю нашу трудовую жизнь к лучшему, но для этого бизнес-лидерам и руководству правительств во всем мире придется предпринять меры для того, чтобы люди проходили переподготовку с целью максимального использования возможностей новых технологий.

Если этого не произойдет, то, с одной стороны, много людей останется без работы, а, с другой стороны, возникнет много открытых рабочих мест.

К такому выводу пришла группа европейских экспертов, озвучившая свои опасения на недавнем мероприятии журнала The Economist Innovation@Work. Специалисты из этой группы признали существование споров о том, заменят ли инструменты ИИ существующие профессии или дополнят их.

Ими было высказано предположение, что различные технологии ИИ уже оказывают большое влияние на здравоохранение, мобильность, образование и финансы, но эксперты также считают, что влияние автоматизации будет расширяться во всех секторах и профессиях.

Ева Кайли, руководитель кафедры научных технологий и член Европейского парламента, сказала, что лидеры бизнеса должны подготовиться к будущему, в котором рабочая жизнь будет преобразована с помощью ИИ. Европейский парламент думает о том, как он будет решать проблему воздействия ИИ с помощью новых правил и положений, где приоритетом является обеспечение того, чтобы внедрение технологий не привело к возникновению нового неравенства.

« Нам нужно сохранить сущность ИИ, ориентированного на человека. По крайней мере, так мы это видим в ЕС. Нам не нужна такая форма ИИ, которая заменит все и всех — мы хотим, чтобы ИИ дополнял то, что мы делаем, и оставлял нам больше пространства для творчества и улучшения качества жизни », — заявила она.

Фрэнк Зальцгебер, руководитель отдела инноваций Европейского космического агентства (ESA), уже видит такое пространство для творчества. Его организация поддерживает в среднем 220 новых стартапов в год. Эти инновационные разработки включают в себя использование инструментов для анализа данных, полученных в космическом секторе для улучшения производственных процессов и процессов цепочки поставок на производстве.

Воздействие ИИ на различные организации будет значительно различаться. Одна из ключевых ролей государства, по мнению группы экспертов, будет заключаться в обеспечении максимально возможного качества данных, используемых для работы платформ ИИ. Кайли признала, что Европейский парламент сталкивается с проблемой, когда дело доходит до регулирования использования данных.

Экспертами было высказана мысль о том, что успешное внедрение Общего регламента защиты данных (GDPR) в Европе является примером того, как управление может быть использовано для установления правил безопасного их использования. Подобные правила потребуются для того, чтобы автоматизация стала помощником в повседневной жизни, а не препятствием.

Группа предположила, как национальные правительства должны реагировать на меняющийся спрос на навыки ИИ. Хотя в обществе существует некоторая обеспокоенность по поводу того, что более широкое использование автоматизации приведет к упразднению некоторых профессий, было также отмечено, что многие компании уже сейчас прилагают особые усилия для поиска необходимых им «цифровых талантов».

Аналитики из группы экспертов сообщают, что 53% руководителей предприятий считают, что неспособность понять квалификацию сотрудников — это препятствие номер один для трансформации рабочей силы. Они считают, что европейские страны должны найти способы развивать те профессии, которые требуются компаниям.

« Мы должны помогать людям переквалифицироваться, иначе у нас будет несоответствие спроса предложению на рынке труда. У нас определенно есть спрос на новые рабочие места для инженеров-программистов, IT-специалистов, людей, которые могут работать и понимать цифровые возможности, но на самом деле у нас недостаточно предложения. Так что мы должны это исправить », — заявил Кайли.

У экспертов остаются опасения, что разрыв в профессиональных навыках в области ИИ будет продолжать расти без вмешательства государства. Гейб Далпорто, исполнительный директор Udacity, компании, специализирующийся на онлайн-образовании, сказал, что правительствам необходимо активизировать усилия по обучению технологиям и инвестировать в них. Он сказал, что очень важно, чтобы государства сосредоточили внимание на наличии масштабируемых и экономически выгодных программ, которые позволяют развивать полезные цифровые навыки.

Не все участники экспертной группы считают, что потребность в специальных возможностях искусственного интеллекта будет означать, что форма предоставления образования должна измениться коренным образом. Зальцгебер из ESA предположил, что вложения в традиционные образовательные программы остаются для стран лучшим способом справиться с постоянно увеличивающимся разрывом в цифровых навыках.

« Вам нужны сотни тысяч инженеров и умных людей, но не стоит забывать о том, что все они окончили замечательные школы. Я думаю, что образование, а не только обучение на рабочем месте, решит проблему разрыва в цифровых навыках, потому что нам не нужно решение на следующие три квартала, нам нужно решение на следующие несколько десятилетий », — заявляет он.

Участники группы также надеются, что пробел в цифровых навыкахпомогут восполнить новыетехнологии. Доступ к высокоскоростной широкополосной связи и подключению 5G позволит людям из ранее изолированных регионов присоединиться к мировой экономике. Эта идея находит отклик у Адриана Блэра, исполнительного директора Receipt Bank, который предвидит появление нового поколения предприимчивых, высокого уровняпрофессионалов.

Во что он сказал по этому поводу:

«Если мы действительно хотим помочь обездоленным, решение заключается не в том, чтобы ограничивать технологии или регулировать их, а в том, чтобы дать им свободу. Я твердо верю, что технологии и искусственный интеллект при правильном использовании улучшают наши продукты и услуги, ускоряют экономический рост и фактически создают рабочие места, а не уничтожают их. Я большой оптимист в отношении того, что чем больше мы сможем инвестировать в технологии и сделать их более доступными как можно большему количеству людей, тем больше будет инноваций, рабочих мест и экономического роста во всём мире».

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