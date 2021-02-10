Зарандж, , 18:47 — REGNUM Девять афганских военнослужащих погибли в результате атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Хашруд (провинция Нимруз, Афганистан), сообщает 10 февраля Anadolu.

Ещё пятеро военных получили ранения и трое — захвачены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в плен. По словам представителя местных властей Нематуллаха Сыддыки, боевики напали на блокпост.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее взрыв прогремел в одном из кварталов афганской столицы.

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