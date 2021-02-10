Москва, , 18:45 — REGNUM В Роскомнадзоре предложили ввести штрафы за неисполнение социальными сетями норм в сфере саморегулирования, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Представитель Роскомнадзора Милош Вагнер напомнил, что в России вступил в силу закон о саморегулировании соцсетей, по которому они сами мониторят контент и должны блокировать противоправный контент, однако нормы не работают, правоприменения нет.

«Можно посмотреть возможность ввести административную ответственность за неисполнение закона», — предложил Вагнер в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Он также обратил внимание на отсутствие в России представительств иностранных интернет-платформ, которые отвечали бы на запросы ведомства.

«Мы уведомления направляем в США, Великобританию. Поэтому предложение — подумать над регулированием, которое позволило создать полноценные представительства», — сказал чиновник.

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