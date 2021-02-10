Москва, , 18:36 — REGNUM Исключительно силовыми методами проблему с несанкционированными акциями не решить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом заявил представитель МВД России Леонид Веденов в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года © ИА REGNUM

«Организаторы несанкционированных акций добивались сделать из наших детей сакральные жертвы, жертвы полицейского террора и развернуть очередную антироссийскую кампанию», — заявил также Веденов.

Он заверил, что «не пострадал ни один подросток, ни травм, ни тяжелых последствий, ни дети».

«Зачем родители вели детей за ручку? Представляется, что дети были приведены родителями как живой щит», — указал Веденов.

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