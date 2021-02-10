Сана, , 18:33 — REGNUM О своём участии в атаке на аэропорт города Абха (Саудовская Аравия) заявили члены движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы), передаёт 10 февраля Al Mayadeen.

Комментируя заявление саудитов о том, что на аэропорт произошло нападение, хуситы сказали, что сделали это в ответ на бомбардировки и осаду Йемена коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Уточняется, что аэропорт был атакован четырьмя беспилотниками. Хуситы, как сказано в их заявлении, стремились уничтожить военные самолёты коалиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саудиты обвинили хуситов в атаке на аэропорт Абхи 10 февраля, в результате которой пострадал гражданский самолёт.

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