Эр-Рияд, , 18:29 — REGNUM Два беспилотника движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) уничтожены на юге Саудовской Аравии, передаёт 10 февраля SPA.

По словам пресс-секретаря Арабской коалиции Турки аль-Малики, йеменские хуситы целенаправленно подвергают атакам мирное население на юге Саудовской Аравии. Где были сбиты дроны, аль-Малики не сказал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атака хуситов на аэропорт города Абха (Саудовская Аравия) произошла сегодня, 10 февраля. Об этом сообщила Арабская коалиция, воюющая на стороне правительства Йемена против хуситов.

Саудиты заявили, что атаку осуществили йеменские хуситы. Йеменский министр информации Муаммар аль-Ирьяни осудил это нападение.

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