Москва, , 18:28 — REGNUM Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») попросил официального представителя МИД России Марии Захаровой помочь с коммуникациями с крупными интернет-платформами, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

«У вас есть опыт обращения в зарубежные представительства интернет-платформ, что недопустимо, работая в России, грубо попирать законы. У себя они перекрывают любой контент, который, они считают, вредит Америке», — сказал Пискарёв.

А тут, получается, можно, возмущен парламентарий.

«Мы боимся за детей. Они могут быть жертвами разного рода столкновений», — отметил Пискарёв.

Он напомнил, что в России нет представительств ни Facebook, ни Instagram.

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