Киев, , 18:26 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак сегодня, 10 февраля, прокомментировал информацию о том, что формальным основанием для закрытия принадлежащих ему оппозиционных телеканалов стал «вброс» на некоторых телеграм-каналах о якобы его угольном бизнесе на неподконтрольных территориях Донбасса.

По его словам, заявления власти о том, что введение санкций произошло якобы «на основании антитеррористического расследования», являются ложью. Депутат также заявил, что информация об этом «расследовании» засекречена и вряд ли будет когда-либо обнародована — потому что у власти нет никаких доказательств тех обвинений, которые легли в основу решения о закрытии телеканалов.

«Я вам прямо говорю, что у меня нет никаких отношений с ДНР и ЛНР. Мои компании никогда не торговали с ДНР и ЛНР… Пусть докажут и покажут. Взяли какие-то писульки из интернета… Кто-то где-то что-то вбросил на анонимные телеграм-каналы, и все… Я вообще никогда не думал, что можно так просто взять и ввести санкции для гражданина Украины. Никто меня не предупреждал, никто не вызывал. Я уже говорил, что прочитал о санкциях в интернете», — отметил парламентарий в комментарии «Стране».

Депутат заявил, что его адвокаты уже написали запросы в различные инстанции, чтобы узнать, на каком основании введены эти санкции.

«Узнать какое расследование, какие в нем изложены факты, какие есть доказательства, но пока я ни одного ответа не получил… Мы будем действовать в правовом поле. Рано или поздно кто-то будет отвечать за эти незаконные решения. Не может такого быть, чтобы просто взяли и росчерком пера уничтожили три канала, не имея ни единого доказательства», — резюмировал Козак.

Напомним, что ранее одно из ведущих СМИ Украины, издание «Страна», в результате своего расследования выяснило, что еще в середине января в телеграм-каналах был опубликован «инсайд об угольных схемах компаний Козака с ДНР и ЛНР», после чего эта информация была распространена и на других ресурсах и, вероятно, легла в основу расследования.

ИА REGNUM напоминает, что секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов ранее заявил, что у ведомства есть задокументированные улики от СБУ, по которым и были введены санкции. Он подчеркнул, что часть этих документов засекречена и не может быть предъявлена обществу, «потому что в них информация, полученная из России».