Киев, , 18:33 — REGNUM Украина и ЕС в этом году начнут процесс пересмотра действующего соглашения об ассоциации в части торговли товарами.

Об этом заявили на совместной пресс-конференции в Брюсселе 10 февраля вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Домбровскис сказал, что ЕС «с нетерпением» ждет пересмотра соглашения, добавив, что это необходимо сделать через пять лет после вступления документа в силу.

«Это станет очень важным шагом, чтобы усиливать доступ Украины к нашим рынкам… и это еще раз подтверждает динамичный характер при реализации соглашения об ассоциации, которого мы придерживаемся», — отметил чиновник.

Вместе с тем, он ничего не сказал о том, когда пересмотр документа может завершен.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что пересмотр соглашения будет способствовать увеличению товарооборота Украины и ЕС и выразил надежду, что соответствующие переговоры «позволят увеличить объем квот, которые предусматривает соглашение».

ИА REGNUM напоминает, что официальный Киев озвучивает заявления о необходимости пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС уже почти полтора года, однако никаких практических договоренностей за это время так и не достигнуто. Первые переговоры на эту тему состоялись в октябре 2019 года.

Летом 2020 года в правительстве Украины заявили, что приготовят для Брюсселя «обобщенную позицию» от украинского бизнеса по пересмотру ассоциации с ЕС.