Курск, , 18:11 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт 9 февраля встретился с новым руководителем региональной службы исполнения наказаний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, его представил начальник управления исполнения приговоров и специального учета, генерал-майор внутренней службы ФСИН России Игорь Вединяпин.

С 8 февраля управление ФСИН России по Курской области возглавляет Сергей Коновалов. До этого он был первым заместителем начальника УФСИН России по городу Москве. В учреждения УФСИН Коновалов служил с 1998 года.

«Мы давно взаимодействуем с УФСИН России по Курской области. Мы понимаем, что в воспитательной работе с осужденными необходимо в том числе их трудоустройство, поэтому данному направлению уделяем большое внимание. Уверен, в этом поможет реализация национальных проектов, например, по созданию комфортной городской среды. В этом году мы объявили в Курской области Год благоустройства, и, как минимум, более 360 млн рублей направляется на дворовые территории, ремонт и строительство парков, скверов. Мы сможем выступить заказчиком в том числе для учреждений службы по производству малых архитектурных форм — урн, скамеек. УФСИН приняло участие в изготовлении въездной стелы на федеральной трассе», — сказал Старовойт на встрече с новым руководителем.

Ранее начальником УФСИН России по Курской области был полковник внутренней службы Владимир Назаров. Он ушёл в отставку в 2020 году, его обязанности до прихода нового руководителя исполнял Александр Буданцев.