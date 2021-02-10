Курск, 10 февраля 2021, 18:11 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт 9 февраля встретился с новым руководителем региональной службы исполнения наказаний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, его представил начальник управления исполнения приговоров и специального учета, генерал-майор внутренней службы ФСИН России Игорь Вединяпин.
С 8 февраля управление ФСИН России по Курской области возглавляет Сергей Коновалов. До этого он был первым заместителем начальника УФСИН России по городу Москве. В учреждения УФСИН Коновалов служил с 1998 года.
Ранее начальником УФСИН России по Курской области был полковник внутренней службы Владимир Назаров. Он ушёл в отставку в 2020 году, его обязанности до прихода нового руководителя исполнял Александр Буданцев.