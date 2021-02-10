Киев, , 18:09 — REGNUM Партия «Европейская солидарность» инициирует принятие в Верховной раде ряда нормативных актов, которые направлены на борьбу с «российской пропагандой» и «противодействие коллаборационизму».

Об этом на брифинге сегодня, 10 февраля, сообщил лидер партии, экс-президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко заявил, что его политсила предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, которые устанавливают «жесткую ответственность» за «намеренное и добровольное сотрудничество гражданина Украины со страной-агрессором в интересах страны-агрессора в ущерб национальной безопасности Украины и ее союзникам».

«Речь идет в первую очередь о тех, кто на контролируемой территории проводит коллаборационную работу добровольно или за деньги… Должна быть установлена четкая уголовная ответственность как физических лиц, так и политических партий и общественных организаций, которые проводят эту работу, финансируются страной-агрессором и отчитываются перед ним», — сообщил экс-президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский, объясняя свое решение о закрытии трех телеканалов, саркастически высказался в адрес Порошенко, обвинив его в «монополизме патриотизма» и потакании «агентам Кремля». В частности, Зеленский упрекнул экс-президента в том, что последние дни на его телеканалах «агентов Кремля показывают чаще, чем рекламу нового масла «Рошен».