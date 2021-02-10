Москва, , 18:08 — REGNUM НАТО и Евросоюз уже не стесняются открыто вмешиваться во внутренние дела России. Об этом 10 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«В настоящее время мы видим, как структуры и НАТО, и Евросоюза задействуют очередную опцию для этого сдерживания. Речь идёт о прямом вмешательстве, которое направлено на дестабилизацию внутриполитической обстановки путём стимулирования протестных настроений населения», — заявила Захарова.

«Сейчас они перешли к открытому… представляете, они даже это не скрывают! К открытому вмешательству с целью дестабилизации внутриполитической обстановки», — подчеркнула она.

По её словам, не только в отношении России применяются такие методы.

«Отнюдь. Мы абсолютно не исключение. Все страны, с которыми они не могут вести диалог на равных, потому что проигрывают либо конкуренцию, либо просто проигрывают эту полемику, тоже применяются незаконные действия», — указала официальный представитель МИД РФ.