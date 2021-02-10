Донецк, , 18:04 — REGNUM Посёлок Жабуньки (ДНР) обстрелян ВСУ из автоматического станкового гранатомёта (АГС) 10 февраля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел начался в 12:55 мск со стороны подконтрольного Украине посёлка Пески. По Жабунькам ВСУ выпустили 28 гранат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в ДНР, обстреляв из АГС посёлок Коминтерново.

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