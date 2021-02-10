Москва, , 18:03 — REGNUM Россию выдавливают из мирового эфира. Об этом 10 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Североатлантический альянс, НАТО применяют широкий спектр инструментов сдерживания. Это и санкционные механизмы, незаконные, в обход соответствующих международных структур, в первую очередь Совета Безопасности ООН, который имеет право вводить санкции по итогам соответствующих решений. Это и политические провокации, и компрометация путём тиражирования дезинформации и откровенных фейков о нашей стране», — заявила Захарова.

«Мы что, только сейчас с этим столкнулись? Когда говорят беспрецедентная ситуация? Из года в год, из десятилетия в десятилетие, в разных форматах, с разной долей успеха или неуспеха они этим и занимаются», — отметила она.

По её словам, последние годы к этому прибавились такие формы работы, как вытеснение русскоязычных СМИ в западных странах и препятствование работе российских СМИ, которые освещают международную обстановку.

«Просто выдавливание из мирового эфира, включая всё, всё вместе: и судебные разбирательства по надуманным предлогам, и агрессию в отношении правоохранительных органов тоже по надуманным предлогам. Чего мы только не видели», — указала Захарова.