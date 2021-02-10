Москва, , 18:00 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила три группы мер, которые позволят отвлечь детей от несанкционированных акций и вовлечь в конструктивную повестку, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

«Три группы мер, опираясь на которые можно решить проблемы. Первое, нужно развивать тему и направления вопросов ограничения, регулирования», — сказала Кузнецова в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

При этом она предостерегла от перегибания палки и призвала найти баланс.

«Важно регулирование выстроить мудро… Необходима разработка программы позитивного контента для детей и подростков, который бы охватывал весь пул получения информации — и офлайн, и онлайн», — отметила омбудсмен.

В-третьих, по ее мнению, следует уделить особое внимание работе с детьми, задействованных в деструктивных группах.

«Ребенку хочется сопричастности, ему кажется, что море по колено. Важно, чтобы вся наша работа была с учетом психологических особенностей детей», — уточнила Кузнецова.

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